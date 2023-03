Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die zweite, in der Bezirksliga spielende Mannschaft der SG Rieschweiler befindet sich im Wandel. Mussten vor nicht allzu langer Zeit immer wieder mal AH-Spieler aushelfen, um überhaupt ein komplettes Team zusammen zu bekommen, kann Spielertrainer Daniel Preuß, der seit sechs Jahren bei der SGR-Reserve in der Verantwortung steht, derzeit aus einem üppig gefüllten Pool an Nachwuchskräften auswählen.

Preuß freut sich über die vielen jungen Spieler, weiß aber auch, dass deren Fehlerquote noch recht hoch ist. „Und Fehler werden in der Bezirksliga – anders als