Der SV Battweiler hat das Nachbarschaftsduell in der Bezirksliga Westpfalz gegen den SV Palatia Contwig mit 2:0 (2:0) gewonnen. In der recht unspektakulären Partie reichten den Gastgebern am Sonntag zwei Eckbälle innerhalb von fünf Minuten (12. und 17.) und mit Ruben Huber ein kopfballstarker Doppeltorschütze, um die Partie für sich zu entscheiden. In der zweiten Halbzeit vor rund 120 Zuschauern fehlte es den Contwigern dann an Präzision – die wenigen Abschlüsse landeten über oder neben dem Tor – und den Battweilerern an Durchschlagskraft, um das Ergebnis noch weiter auszubauen. „Vor der Pause war Battweiler aggressiver in den Zweikämpfen und wollte das Spiel unbedingt gewinnen, und wir haben uns nicht genug gewehrt“, analysierte hinterher Contwigs Trainer Niklas Kupper. „Das Spiel haben wir in der ersten Halbzeit verloren.“ Dass Contwig in der zweiten Hälfte nach einer Systemumstellung mehr Ballbesitz hatte, musste Battweilers Trainer Pablo Geßner eingestehen: „Nach der englischen Woche fehlte uns vielleicht auch bisschen die Kraft, um den Gegner weiterhin hoch anzurennen.“ Dass das Ergebnis aber so in Ordnung ging, da waren sich beide Trainer einig.