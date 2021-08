Kultur zu Hause: Seit über 25 Jahren ist Helge Schulz (58) Bezirkskantor in Zweibrücken. Auch in seiner Freizeit interessiert er sehr für Klassik und Barockmusik. Um diese Musik intensiv erleben zu können, hat er ein Ritual.

Pop und Klassik – Helge Schulz vereint diese beiden Musikstile. „Im Auto höre ich überwiegend Popmusik“, berichtet er der RHEINPFALZ. RPR 1 ist da sein bevorzugter Radiosender. Zuhause liebt der Zweibrücker Bezirkskantor auch „ernste Musik“, wie er Chor- und Barockmusik beschreibt.

Morten Lauridsen

Der Chormusik von Gesualdo, die um 1600 entstanden ist, und den Solokonzerten von Mozart kann er viel abgewinnen. „Auch Kantaten von Johann Sebastian Bach, „Mein Vaterland“ von Smetana oder Chormusik von Morten Lauridsen höre ich.“ Lauridsen ist ein 77-jähriger amerikanischer Komponist, der, so Schulz, seine Chormusik teilweise erst vor wenigen Jahren geschrieben hat. Um die Musik genießen zu können, hat der Bezirkskantor ein Ritual. „Wenn ich diese Musik intensiv erleben möchte, setze ich mich im Hof unter den Pavillon und trage Kopfhörer.“

Aber nicht nur reine Chormusik mag Helge Schulz. „Auch Oper finde ich faszinierend, aber ich möchte nicht nur die Musik von einer CD hören, sondern eine Bühne vor mir haben.“ Wenn er zu Konzerte geht, bevorzugt der vielseitig interessierte Musiker keine bestimmten Künstler – ihm ist das Programm wichtiger, und: „Ich gehe bei kommerziellen Konzerten davon aus, dass dort professionell musiziert wird.“

Juden in den USA

Helge Schulz, 1961 in der sächsischen Kleinstadt Großröhrsdorf geboren, hat in Dresden und Halle Kirchenmusik bis zum A-Examen studiert. Seit November 1994 ist er Bezirkskantor in Zweibrücken. Momentan liest er den Roman „Der Rabbi“ von Noah Gordon. Den hat seine Frau, wie viele andere Bücher auch, mit nach Hause gebracht. Mittlerweile ist er im letzten Drittel des Romans angekommen. Schulz erfährt im Buch viel über die Befindlichkeiten der vielen Juden in den USA vor und nach dem Zweiten Weltkrieg, „aber auch einiges über das Verhältnis zu Christen und die Vorurteile gegenüber Konvertierten.“

Aber nicht nur Romane stehen bei Schulz auf der Liste. „Manchmal darf es auch ein Krimi sein, gelegentlich eine Musikerbiografie“, meint er.

Amelie und der Postbote

Filmisch ist er von französischen Filmen angetan. Besonders gefällt ihm „Die fabelhafte Welt der Amelie“, in dem sich Amelie in den verrückten Sammler Nico verliebt. „Willkommen bei den Sch’tis“ findet er auch gut. Die Komödie dreht sich um den Postboten Philippe Abrams, der in die nördliche Provinz Frankreichs versetzt wird, wo die Leute mit Zischlauten sprechen. Der ganz besondere Dialekt schreckt Abrams zuerst ab, bis er sich langsam mit den Leuten dort anfreundet.

Colonia Dignidad

Schulz interessiert sich auch sehr für Dokumentarfilme. „Terra X“, die Sendung, die im ZDF immer sonntags um 19.30 Uhr ausgestrahlt wird, behandelt ein breites Themenspektrum – von Geschichte, Natur, Wissenschaft und fiktionalen Themen, lobt er. Auch der „bedrückenden vierteiligen Serie über die Sekte Colonia Dignidad kann er viel abgewinnen. Der Film beleuchtet die deutsche, christliche Sekte Colonia Dignidad, die in Chile gegründet wurde und die wegen ihrer Menschenrechtsverletzungen Aufsehen erregte.

Infos

Noah Gordon, „Der Rabbi“ (1965), Roman, 344 Seiten,

Terra X“ wird im ZDF seit 1982 ausgestrahlt , aktuell sonntags um 19.30 Uhr.