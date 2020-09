Ein Beziehungsstreit mit Folgen ereignete sich am späten Dienstagabend in der Stadt. Die Polizei hatte nach eigenen Angaben einen Anruf von einem 33-Jährigen erhalten, der sich während eines Streits von seiner Freundin bedroht fühlte. Der Mann hatte sich offenbar in der Küche eingeschlossen. Vor Ort entdeckten die Beamten „ein offen herumliegendes Tütchen Marihuana“ auf dem Wohnzimmertisch, wie es in der Mitteilung heißt. Eine Durchsuchung habe schließlich zwei Gramm Marihuana und elf Gramm Amphetamin ans Licht gebracht. Der Mann sowie seine Freundin hätten zugegeben, Dauerkonsumenten zu sein. Ein Verfahren wegen Besitzes von Betäubungsmitteln wurde eingeleitet. Die Frau habe die gemeinsame Wohnung verlassen, um bei einem Freund unterzukommen. Materiell zu Bruch gegangen sei bei dem Streit nur eine Vase.