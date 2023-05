Die Polizei Neunkirchen fahndet nach dem 86-jährigen Francesco B. aus dem saarländischen Bexbach. Der Vermisste ist Diabetiker; am Sonntag, 7. Mai, hat er gegen 16.30 Uhr die Marienhausklinik St. Josef auf dem Neunkircher Kohlhof verlassen. Seither wurde er nicht mehr gesehen; sein Aufenthaltsort ist unbekannt. Die Polizei schließt nicht aus, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Francesco B. ist etwa 1,60 Meter groß und kräftig. Er hat graue, kurze Haare und ist vermutlich mit einem braunen Langarmhemd, einer Baskenmütze und Sandalen bekleidet. Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten erbittet die Polizei Neunkirchen unter der Telefonnummer 06821 2030 oder per E-Mail an pi-neunkirchen@polizei.slpol.de