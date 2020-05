Bewerber und Bewerberinnen werden daher gebeten, ihre Unterlagen nicht auf dem Postweg einzuschicken. Die Bewerbung erfolgt stattdessen über die neu eingerichtete Internetseite: bewerbung.hbksaar.de. Seit dem 1. Mai und noch bis spätestens 31. Mai 2020 (Ausschlussfrist) ist es dort möglich, sich über ein Authentifizierungs-Login für die einzelnen Studiengänge zu bewerben. Mit dem Online-Modell bietet die HBK Saar ein Bewerbungsverfahren an, das in der aktuellen Lage auch von zahlreichen anderen Kunsthochschulen in Deutschland praktiziert wird.