„Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann, steht in den Herzen seiner Mitmenschen.“ Dieses Zitat Albert Schweitzers zog sich als Leitmotiv durch die Trauerfeier für Alt-Oberbürgermeister Jürgen Lambert am Freitag in der Heilig-Kreuz-Kirche.

Die Trauerredner, Oberbürgermeister Marold Wosnitza und der CDU-Landtagsabgeordnete Christoph Gensch, betonten die Menschlichkeit und Nahbarkeit Lamberts, seine zupackende, lebensfrohe und optimistische Art, mit der er in den Herzen vieler Menschen seine Spuren hinterließ. Der am Freitag vergangener Woche mit 88 Jahren Verstorbene wurde als liebevoller Familienmensch, kompetenter Stadtvater, loyaler Freund und geschätzter Ratgeber gewürdigt. Besonders bewegend: Lamberts Enkel Michael, Finn, Tom, Jörn und Amelie nahmen mit sehr persönlichen Worten Abschied von ihrem Opa. Die Predigt hielt Kaplan Vasyl Vasylshyn. OB Wosnitza überbrachte die Anteilnahme des Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer „und der gesamten Landesregierung“.