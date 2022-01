Ein Unbekannter mit einer Pistole hat am Freitagabend, 21. Januar, eine Bäckerei in Neunkirchen-Furpach beraubt. Wie die Polizei meldet, hatte der Täter gegen 19.25 Uhr an der Seitentür der Bäckereifiliale in der Ludwigsthaler Straße angeklopft. Als die Verkäuferin aufmachte, sei der Mann eingedrungen und habe die Frau mit seiner Pistole bedroht. Der Täter raubte die Tageseinnahmen aus dem Tresor und das Bargeld aus der Kasse. Anschließend sei er geflüchtet. Der Täter soll um die 20 Jahre alt, schlank und 1,75 Meter groß sein. Hinweise erbittet die Polizei im saarländischen Neunkirchen unter Telefon 06821 2030.