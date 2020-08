Mit vorgehaltener Pistole und ausgestattet mit Mund-Nasen-Schutz hat ein junger Mann am Montagabend, 17. August, eine Saarbrücker Gaststätte in der Nauwieser Straße überfallen. Nach Polizeiangaben bedrohte er die Angestellte am Tresen mit der Waffe und forderte Bargeld. Die Frau nahm das Verlangte aus der Kasse und legte es auf den Tresen. Der Räuber flüchtete mit dem Geld.

Der Täter wird als 20 bis 30 Jahre alt, schmal, etwa 1,70 Meter groß, mit schwarzen kurzen Haaren beschrieben. Getragen habe er sportliche Kleidung – ein schwarzes T-Shirt und eine kurze Hose.