Mit vorgehaltener Schusswaffe hat ein maskierter Mann am Donnerstagmorgen, 18. Februar 2021, eine Filiale der Supermarktkette Netto in Saarbrücken-Fechingen überfallen. Wie die Polizei meldet, erbeutete der Räuber Bargeld aus der Ladenkasse. Der Mann habe sich vermutlich mit einem Schal maskiert. Zunächst sei er mit einem Warenartikel an die Kasse gegangen. Dort habe er die Kassiererin mit der Schusswaffe bedroht und Geld verlangt. Als es ihm nicht schnell genug ging, griff er selbst in die Kasse. Die Höhe der Beute ist bislang nicht bekannt. Der Mann flüchtete zu Fuß. Die Polizei hält es für denkbar, dass eine weitere Person vor der Filiale auf ihn gewartet hat. Die sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch eine Drohne eingesetzt wurde, blieb erfolglos.