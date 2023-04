Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine „krasse Tat“ nennt Richter Philipp Trümper am Amtsgericht das, was ein 26-jähriger Zweibrücker an einem Juli-Abend 2021 in der Innenstadt angerichtet hat. Jetzt wurde der Mann zu anderthalb Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt.

Gefällt wurde das Urteil wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Verstoßes gegen das Waffengesetz, Fahrens unter Alkohol ohne Führerschein sowie Bedrohung