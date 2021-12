Zwei Unbekannte haben am Dienstagabend, 14. Dezember, eine Tankstelle in der Konrad-Adenauer-Straße in Rilchingen-Hanweiler bei Saarbrücken überfallen. Wie die Polizei hat das Duo gegen 22 Uhr in dem Ortsteil der Gemeinde Kleinblittersdorf die beiden Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht und Bargeld und Tabakwaren gefordert. Die Räuber hätten Französisch gesprochen und medizinische Corona-Masken getragen. Die Tankstellenmitarbeiter hätten den Räubern das Verlangte gegeben. Anschließend seien die beiden Täter zu Fuß in Richtung nahes Frankreich geflüchtet. Die saarländische und die sogleich alarmierte französische Polizei konnte die Männer nicht mehr festnehmen.