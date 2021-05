Zwei Männer mit einer scharfen Pistole haben am Donnerstagabend, 13. Mai, gegen 21.15 Uhr eine Tankstelle in Rilchingen-Hanweiler bei Saarbrücken beraubt. Laut Polizei machten sie nur wenige Hundert Euro Beute. Einer der beiden Räuber habe in einem schwarzen Auto mit laufendem Motor vor der Tankstelle gewartet, während sein Komplize mit der Waffe die Kassierer zur Herausgabe von Geld zwang. Der Räuber habe knapp 300 Euro in einer Sporttasche bekommen. Dann habe er eine Angestellte in die hinteren Räume gedrängt und auf eine verschlossene Bürotür geschossen. Aus dem Büro habe der etwa 30-Jährige einen Würfeltresor mit noch unbekanntem Inhalt mitgenommen. Dann stieg er in das Fluchtfahrzeug, das sich in Richtung der nahen französischen Grenze davonmachte.