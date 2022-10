Kläranlagenbetreiber warnen vor erhöhten Phosphorwerten im geklärten Wasser. Wegen des Ukrainekriegs kommt es zu Lieferengpässen: Mancherorts könnten Kläranlagen gezwungen sein, mehr Phosphor in Bäche einzuleiten, als eigentlich üblich und erlaubt ist. In Pirmasens sieht es besser aus.

Eine partielle Sonnenfinsternis hat am Dienstagmittag über der Südwestpfalz Aufsehen erregt. Obwohl immer wieder Wolken dem Spaß in die Quere kamen, ist die Zweibrücker Sternwarte am Ball geblieben.

In der Zweibrücker Jugendbücherei hat ein echter Privatdetektiv vor Kindern Spannendes aus seinem Berufsalltag berichtet.

Aldi will seit längerem in Rodalben einen neuen Markt bauen, doch die Standortfrage ist noch immer nicht beantwortet.

In Studien belegt Pirmasens regelmäßig wenig schmeichelhafte Plätze. Und gerade der Einzelhandel muss sich immer wieder Kritik anhören. Eine neue Analyse kommt zu einem überraschend positiven Ergebnis.

In Reifenberg warten sie ungeduldig auf Nachricht vom Land, ob und wann mit dem dringend erforderlichen Anbau an den Kindergarten angefangen werden kann.

Die Vorgaben, die die Bauherren im Bechhofer Neubaugebiet Neupeter Hof bei der Gestaltung ihrer Dächer beachten müssen, sind jetzt nicht mehr so streng wie noch zu Beginn.

An einem Wohnhaus in Bechhofen hat es am Montagabend einen Feuerwehreinsatz gegeben.

Die katholische Kita St. Hedwig auf dem Hauensteiner Zimmerberg, in der mit einem teiloffenen Konzept 62 Kinder betreut werden, muss renoviert werden. Das hat Folgen für die Kinder, aber auch für die Gemeinde. Denn die Kirche wird die Renovierung nicht zahlen.