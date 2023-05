Am Freitagabend kam es in einem asiatischen Restaurant in der Zweibrücker Fußgängerzone zum Streit zwischen zwei Kunden und dem Verantwortlichen des Restaurants. Grund war, dass das Restaurant die Bezahlart des Ehepaars nicht akzeptierte. Wegen der folgenden Unstimmigkeiten wurde daraufhin die Polizei verständigt. Der 44-jährige Mann entschied sich vor dem Eintreffen der Polizei, einen Geldautomaten aufzusuchen, dort Geld abzuheben um dann seine Rechnung begleichen zu können. Seine 36-jährige Ehefrau blieb in dieser Zeit im Restaurant.

Die Frau weigerte sich gegenüber den Polizeibeamten, ihre Personalien anzugeben, weshalb sie nach Ausweispapieren durchsucht werden sollte. Währenddessen beleidigte die Frau mehrfach die Beamten und wollte sich entfernen, wurde aber festgehalten. Der zurückgekehrte Ehemann griff daraufhin einen der Beamten körperlich an. Das stark alkoholisierte und aggressive Ehepaar wurde letztendlich zu Boden gebracht. Nachdem sich die Situation wieder beruhigt hatte und die Personalien festgestellt waren, durfte das Ehepaar nach Hause gehen. „Zuvor bedrohte der 44-jährige Mann noch einen der eingesetzten Beamten mit dem Tod“, schreibt die Polizei am Ende ihres Polizeiberichts.