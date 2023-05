Von Patrick Göbel

In der Nacht zum Donnerstag gegen 0.45 Uhr rammte ein betrunkener Autofahrer den Kreisel an der Untertürkheimer Straße/Metzer Straße in Saarbrücken. Er beschädigte dabei den Kreisel und sein eigenes Auto. Zuvor verließ er die Autobahn 6 aus Frankreich kommend über die Abfahrt Goldene Bremm und wollte weiter in Richtung B41. Als die Polizeibeamten eintrafen, standen die drei Insassen neben dem Auto. „Jeder der erkennbar alkoholisierten Personen stritt die Fahrereigenschaft ab“, so die Saarbrücker Polizei. Einer der Insassen wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, aber wenig später wieder entlassen. Bei allen Insassen entnahm die Polizei eine Blutprobe und durchsuchte das Auto.