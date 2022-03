Am Freitag gegen 22.20 Uhr rief ein Autofahrer bei der Polizei an, weil vor ihm auf der Autobahn ein grauer Volvo Schlangenlinien fahre. Er folgte dem Auto bis in die Fruchtmarktstraße, wo es parkte. Eine Streife kam, fand den Volvo-Fahrer und stellte fest, dass er stark nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Der 42-jährige Fahrer gab auch zu, dass er keinen Führerschein hat. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Das teilte die Polizei mit.