In der Nacht zum Mittwoch hat die Polizei einen betrunkenen Mann festgenommen, der obendrein mit Haftbefehl gesucht wurde. Wie die Polizei berichtet, seien gegen 1.30 Uhr mehrere Mitteilungen über einen „volltrunkenen, herumschreienden Mann“ eingegangen, der in der Blieskasteler Straße in St. Ingbert wüten würde. Die Beamten haben den 56 Jahre alten Mann gefasst, der außerdem noch wegen eines Haftbefehls gesucht worden sei. Als die Beamten ihn festnehmen wollten, sei er so aggressiv geworden, dass er überwältigt werden musste. Am Mittwochmorgen wurde er in eine Justizvollzugsanstalt (JVA) gebracht, berichtet die Polizei.