Ein betrunkener Ende 40-Jähriger hat in der Nacht auf Donnerstag kurz vor Mitternacht mit seinem BMW eine Ampel an der Kreuzung Fruchtmarktstraße/Kaiserstraße umgefahren und vollständig zerstört. Er kam von der Lützelstraße und wollte in Richtung Nardini-Klinikum fahren, als er laut Polizei „offenbar ungebremst“ gegen die Fußgängerampel fuhr. Obwohl sein Auto erheblich beschädigt wurde, fuhr der Mann weiter. Er meldete sich rund 30 Minuten später telefonisch bei der Polizei, so dass ihn die Beamten überprüfen konnten. Dabei stellten die Beamten bei ihm „eine nicht unerhebliche Alkoholisierung“ fest und nahmen ihm den Führerschein ab. Der Schaden an der Fußgängerampel beträgt rund 2000 Euro, der Schaden am BMW 15.000 Euro.