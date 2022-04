Ein betrunkener 22-Jähriger verursachte am Ostersonntag in Ottweiler-Fürth mehrere Autounfälle. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Laut Polizei kam der 22-Jährige mit seinem Wagen bereits vor dem Ortseingang Fürth mehrfach von der Fahrbahn ab, verursachte dabei Sachschaden. Der Betrunkene fuhr jedoch weiter bis in die Ortsmitte. Dort wollte der 22-Jährige sein Auto wenden, dabei knallte er gegen ein geparktes Autos, welches wiederum in ein weiteren geparkten Wagen geschoben wurde. Daraufhin schlief der 22-Jährige am Steuer ein. Zeugen weckten ihn kurze Zeit später, der Betrunkene erklärte, bereits eine längere Strecke von St. Ingbert über Völklingen nach Fürth zurückgelegt zu haben. Die Polizei entnahm den 22-Jährigen eine Blutprobe und stellte dessen Führerschein sicher.