Sie wollte sich noch vor der Polizei verstecken, aber es half nichts. Eine Ende-60-Jährige hat in der Nacht auf Mittwoch in Rosenkopf zwei Unfälle mit zusammen 7000 Euro Schaden verursacht, als sie stark betrunken Auto fuhr.

Laut Polizei kam die Frau gegen 2.25 Uhr auf der Straße von Rosenkopf hinunter nach Bechhofen in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke. Die Polizei schreibt: „Die Frau versteckte sich liegend im gegenüberliegenden Straßengraben, wo sie von der Polizei entdeckt wurde. Aufgrund ihrer starken Alkoholisierung (ein Atemalkoholtest ergab 1,6 Promille) mussten ihr eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein zur Vorbereitung der gerichtlichen Entziehung sichergestellt werden.“

Danach stellte sich heraus, dass die Frau offenbar kurz vor dem Unfall schon ein Schild am Kreisel in Rosenkopf umgefahren hatte. Ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt. Am Auto entstand ein Schaden von 4000 Euro, am Schild und an der Leitplanke von 3000 Euro.