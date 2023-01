Am Freitagabend gegen 19.50 Uhr meldeten sich Anrufer bei der Zweibrücker Polizei, weil ein Peugeot mit französischem Kennzeichen auffällig durch die Innenstadt fuhr. Das Auto soll aus Richtung Niederauerbach bis nach Ixheim in starken Schlangenlinien und mit extremen Geschwindigkeitswechseln gefahren sein. Mehrfach soll der Wagen auch zumindest teilweise auf Gehwege gelenkt worden sein, wo es dann zu Beinahe-Unfällen mit geparkten Fahrzeugen kam. Eine Polizeistreife konnte das Auto in der Oselbachstraße anhalten und die Mitte-50-jährige Fahrerin kontrollieren, die stark alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Der Fahrerin wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde einbehalten und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das teilte die Polizei mit. Sie sucht nun Zeugen und Personen, die möglicherweise gefährdet wurden. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 06332 9760 oder per Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen.