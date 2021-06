Hornbach. Einen Schaden von fast 10.000 Euro, das meiste davon am eigenen Auto, hat ein 58-Jähriger verursacht, der am Dienstagabend betrunken von Brenschelbach nach Ixheim und wieder zurück fuhr.

Laut Polizei fuhr der Mann gegen 20.50 Uhr betrunken und zu schnell von Brenschelbach nach Hornbach, kam in einer Linkskurve von der Straße ab und beschädigte ein Straßenschild und mehrere Leitpfosten. Nach dem Gegenlenken fuhr er quer über die Straße und beschädigte am gegenüberliegenden Straßenrand einen weiteren Leitpfosten.

Der Mann fuhr weiter bis zum Kreisel am Nagelwerk kurz vor Ixheim, wo er drehte und wieder durch Rimschweiler und Althornbach zurück nach Hornbach fuhr. Dort wurde er von der Polizei aufgegriffen. Der 58-Jährige war laut Polizei deutlich betrunken. Ein Atemalkoholtest ergab 1,6 Promille. Seinen Führerschein behielt die Polizei. Laut Polizei entstand am Auto ein Schaden von 8000 Euro, am Schild und an den Leitpfosten einer von 500 Euro.