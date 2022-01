Ein 26-jähriger Zweibrücker, der im Juni in der Bautzenbachstraße einen Verkehrsunfall verursacht hatte und dafür vom Amtsgericht zu einer Geldstrafe plus elfmonatigem Fahrverbot verdonnert worden war, zog seinen Widerspruch gegen das Urteil zurück.

Der junge Mann stand am Tatabend unter Alkoholeinfluss und beschädigte im Vorbeifahren den Spiegel eines geparkten Autos. Anschließend flüchtete er und fuhr nach Hause. Kaum daheim angekommen, bekam er Besuch von der Polizei, die ihn mit zur Dienststelle nahm und eine Blutprobe entnehmen ließ. Die Alkoholkonzentration betrug über 1,1 Promille.

In der Folge erhielt er vom Amtsgericht Zweibrücken einen Strafbefehl wegen vorsätzlicher Straßenverkehrsgefährdung, einer Trunkenheitsfahrt und unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Er sollte 2100 Euro Geldstrafe zahlen, und er erhielt zusätzlich elf Monate Fahrverbot. Sein Führerschein wurde eingezogen.

Da er gegen diesen Strafbefehl schriftlich Widerspruch einlegte, musste sich das Amtsgericht nun erneut mit dem Verfahren befassen. Zu Beginn der Verhandlung forderte der 26-Jährige einen neuen Verhandlungstermin, da die Angelegenheit viel komplizierter sei als im Strafbefehl formuliert. Außerdem habe er einen anderen Rechtsanwalt beauftragt, der sich erst in das Verfahren einarbeiten müsse.

Diesem Ansinnen folgten weder der Vorsitzende Richter, Philipp Trümper, noch Staatsanwalt Peter Freyer. Sie machten deutlich, das nicht der Angeklagte nach Gutdünken die Termine festlege, sondern dies immer noch Aufgabe des Gerichts sei. Dies sei wichtig für die Koordination der Ladungen für Sachverständige und Zeugen, zumal für diesen Termin bereits vier Zeugen vor dem Saal warteten.

Der Angeklagte versuchte dann den Prozessbeteiligten klarzumachen, dass die Ursache für sein Verhalten in einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem guten Freund gelegen habe. Nachdem sie zuvor Alkohol getrunken hätten, seien sie in einen handfesten Streit geraten. Dabei habe er einen Unterkieferbruch erlitten, so der 26-Jährige. Aus Angst habe er sich in sein Auto gesetzt und sei nach Hause gefahren. Von dem Unfall habe er nichts bemerkt, da er nach eigener Auffassung unter einem Tunnelblick litt.

Das diese Ausführungen alles andere als eine Rechtfertigung für seine Straftaten seien, machte ihm Staatsanwalt Peter Freyer deutlich. Treffend erklärte er dem jungen Mann: „Ein Blick ins Gesetzbuch erleichtert die Rechtsfindung.“ Als dem Angeklagten dämmerte, dass ein neuer Termin mit erheblichen weiteren Kosten einherginge – unter anderem wäre die Heranziehung eines Sachverständigen nötig –, zog er seinen Einspruch zurück.