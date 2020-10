Betrunken und unter Drogen war am Samstag ein 39 Jahre alter Mann mit dem Fahrrad in der Saarlandstraße unterwegs. Beamte stoppten den Radfahrer um 20.40 Uhr. Der Mann habe „erheblich dem Alkohol zugesprochen“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,75 Promille. Doch damit nicht genug: Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin, Opiate und Cannabis. Der 39-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht, die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und mehrere Strafanzeigen gefertigt.