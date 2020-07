Zum zweiten Mal binnen weniger Tage musste die Polizei in einen Einkaufsmarkt ausrücken, weil sich dort Betrunkene nicht an die Maskenpflicht gehalten und daneben benommen haben. Am Freitag war ein 31 Jahre alter Mann in einem Einkaufsmarkt in der Friedrich-Ebert-Straße. Dort trank er Alkohol und nahm mehrfach seinen Mund-Nasen-Schutz ab. Laut Polizeibericht verhielt er sich anderen Kunden und den Mitarbeitern des Marktes gegenüber aggressiv, sodass die Polizei verständigt wurde. Auch den Beamten gegenüber zeigte er keine Einsicht, war weiterhin aggressiv und kam trotz mehrfach ausgesprochenem Platzverweis immer wieder zum Markt zurück, berichtete die Polizei. Die Folge: Der 31-Jährige wurde von der Polizei mitgenommen und schlief seinen Rausch in der Gewahrsamszelle der Polizei aus. Gegen ihn wurden Verfahren wegen Hausfriedensbruchs und Verstoßes gegen die Corona-Verordnung eingeleitet.