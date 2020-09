Am Dienstag traf die Polizei gegen 14 Uhr in der Grinsardstraße einen 31-Jährigen an, der mit einem nicht versicherten E-Scooter herumfuhr. Da der Mann überdies deutlich nach Alkohol roch, machte die Polizei einen Alkoholtest; Ergebnis: 0,66 Promille. Der Mann muss wegen der Alkoholfahrt mit einem Bußgeld von 500 Euro rechnen. Wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz – eine Straftat – droht ihm eine Geldstrafe, so die Polizei. Da die Eigentumsverhältnisse des E-Scooters nicht geklärt werden konnten, wurde der Roller vorläufig sichergestellt.