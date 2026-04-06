Ein 16-Jähriger war am Ostersonntag um 6 Uhr am Morgen betrunken auf einem E-Scooter in Zweibrücken unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, wurde er in der Hauptstraße kontrolliert. Dabei gab es Hinweise auf eine Alkoholisierung – ein Test ergab etwas unter ein Promille. Der 16-Jährige musste mit auf die Dienststelle für eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizei Zweibrücken weist darauf hin, dass für die Nutzung von E-Scootern im öffentlichen Straßenverkehr sowohl die gleichen Alkoholgrenzwerte als auch die gleichen Regelungen zum Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss gelten wie für Autofahrende.