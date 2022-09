Für diesen Freitag plant die Zweibrücker Stadtverwaltung ihren diesjährigen Betriebsausflug. Aus diesem Grund öffnet die Verwaltung am Freitag, 30. September, nur mit Einschränkungen. Ganz geschlossen bleiben an diesem Tag die Kinderkrippe Apfelbäumchen, die Kita Hand in Hand, die Kinderkrippe Klitzeklein, der Kinderhort Max & Moritz, die Kitas Regenbogen und Sonnenschein sowie die Spiel- und Lernstube Webenheimstraße. Termine bei Behörden, die bereits fest vereinbart sind, werden wahrgenommen. Wer ohne vorherige Absprache im Rathaus vorsprechen möchte, sollte sich beim jeweiligen Amt vorab erkundigen, ob die betreffende Abteilung am Freitag besetzt ist.