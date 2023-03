Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Diakoniezentrum Pirmasens war und die Sparkasse Südwestpfalz ist in der Canadasiedlung am Werk. Ab Mai will nun auch die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewobau 22 Wohnungen für Senioren errichten. Kosten: rund 4,5 Millionen Euro.

Aus dem Überbleibsel aus Garnisonszeiten wird ein modernes Viertel. Dort wo Ontario- und Quebecstraße zusammentreffen, entsteht der Kanada-Park – ein Raum für ältere Menschen.