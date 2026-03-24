Die Geschichte des Zweibrücker Traditionsbetriebs Elektro Fuhrmann geht weiter – mit neuem Namen und neuem Chef. Der sagt: „Der stationäre Elektrofachhandel hat Zukunft.“

Eine der ältesten und wohl größten Kneipen in Pirmasens ist die „Grüne Laterne“ in der Blocksbergstraße. Die klassische Bierkneipe ist Treffpunkt für Billard- und Dartspieler.

Ein Zweibrücker Fallschirmjäger war vorm Amtsgericht wegen Betrugs angeklagt. Er soll Fallschirmsprünge vorgetäuscht und so zu unrecht monatliche Zulagen kassiert haben.

Die Radwege im Zuständigkeitsbereich der Verbandsgemeinden in der Südwestpfalz sind 355 Kilometer lang. Die Wartung der Beschilderung ist derzeit nicht geregelt.

Was ist auf diesem Foto zu sehen und wo könnte es aufgenommen worden sein? Das fragt sich RHEINPFALZ-Leserin Monika Lapp aus Ixheim. Wer kann Hinweise geben?

Schulreport PS: Seit sechs Jahren gilt in Pirmasens, dass schrittweise die Schulen modernisiert werden sollen – das beste Beispiel dafür sind die drei Gymnasien.

Nach zehn Jahren ohne gemeinsames Feiern im Sommer soll 2026 im August wieder ein Dorffest in Maßweiler stattfinden. Die Planungen dafür laufen.

Am Sickingen-Gymnasium Landstuhl wird gebaut. Deshalb werden Oberstufen-Schüler seit mehreren Jahren in Wallhalben unterrichtet. Diese Ausweichlösung hat nun länger Bestand.

Zum Tag der finanziellen Bildung wurde das Leibniz für mehrere Siege beim Planspiel Börse ausgezeichnet. Das Gymnasium vermittelt auch auf andere Weise Verständnis für Geld.

Ein Schuldenstreit eskaliert: Ein Händler wird schwer verletzt. Vor Gericht widersprechen sich die Zeugen. Der Vater des Opfers schildert Todesdrohungen.

Die lange Geschichte des Matheis-Hauses in Rodalben bekommt ein neues Kapitel. Ein Blick zurück in die erfolgreichen 60er-Jahre und auf das Ende einer 150 Jahre alten Firma.