War es die große Liebe? Hat der Sohn jemanden totgefahren? Hatte die Tochter wirklich einen Herzinfarkt? Betrüger setzen auf Gutgläubigkeit und Schockeffekte. Am Montag wollten sie Senioren aus Zweibrücken und Biedershausen übers Ohr hauen.

Ums Wassersparen wird vermutlich künftig kaum einer mehr herumkommen. Wie das am besten und einfach funktioniert, dafür haben die Pirmasenser Stadtwerke elf Tipps parat.

Einmal eine Stunde in einem tollen Sportwagen sitzen und mitfahren. Das können schwerkranke Kinder am 9. September – in Flitzern wie von Porsche, Mercedes, Audi und Lotus. Die Idee zu „Kinderaugen sollen strahlen“ hatte der Rektor der IGS Contwig.

Das Pirmasenser Plub-Freibad schließt in einigen Tagen, am Montag beginnt dann die Hallenbadsaison. Mit einer kleinen Änderung.

Das kleine Hauensteiner Energiewerk hat mit den Pfalzwerken und den Stadtwerken Kooperationspartner erhalten, die ab Januar 2023 die Zukunft des Werkes sichern sollen.

Ab Donnerstag wird es (ein wenig) dunkler und ein wenig weniger einladend in Zweibrücken. Dann greift die – Achtung! – Kurzfristenenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung. Für die Geschäfte heißt das: Tür zu, Licht aus.

30 Jahre hat der Pirmasenser Media Markt auf dem Buckel. Jetzt wird er erstmals so richtig umgebaut. Und das bei geöffnetem Geschäft.

Hätten Sie’s gewusst? Der Fernsehmoderator Johannes B. Kerner hat „Schlabbeflicker“-Blut. Und er ist stolz auf seine Südwestpfälzer Wurzeln.

Ein Ende-20-Jähriger aus dem Zweibrücker Land floh im März vor einer Polizeikontrolle in der Steinhauser Straße. Dass er deshalb den Führerschein für ein halbes Jahr abgeben soll, wollte der junge Mann zunächst nicht akzeptieren.