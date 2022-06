Als vermeintlicher Herzensbrecher hat ein Unbekannter per Whatsapp-Kontakt eine Zweibrückerin um 2400 Euro geprellt. Wie die Polizei meldet, war der Täter über das Facebook-Profil der Mittsechzigerin an ihre Handynummer gelangt. Über längere Zeit habe er ihr immer wieder geschrieben, nette Nachrichten verfasst und letztlich behauptet, Gefühle für sie entwickelt zu haben. Dann habe er angegeben, er wolle ihr etwas schenken und ihr dazu eine „Überraschungsbox“ schicken. Wegen angeblicher Probleme bei deren Auslieferung habe er dann über eine zweite Handynummer erneut Kontakt mit der Frau aufgenommen und diese dazu gebracht, ihm 2000 Euro zu überweisen. Wenig später habe er sie zum Kauf von „Steam“-Gutscheinkarten im Wert von 400 Euro bewegt – und dazu, ihm die zugehörigen Codes per Whatsapp zu senden. Als der Unbekannte weitere Geldforderungen stellte, habe die Zweibrückerin per Internet-Recherche herausgefunden, dass sie einem Betrüger auf den Leim gegangen ist. Die Polizei warnt davor, Unbekannten Geld zu schicken, auch wenn diese sich noch so nett verhalten. rhp/ghm