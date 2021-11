Die Polizei in St. Wendel warnt vor Betrügern, die sich per Telefon besonders an ältere Personen wenden, eine plötzlich eingetretene Notlage von Angehörigen vortäuschen und Geld zur vermeintlichen Hilfe verlangen. Wie die Polizei weiter mitteilte, nutzen die Kriminellen neben dem Telefon auch Messenger-Dienste wie Whatsapp. Laut Polizei erhielt eine Frau aus Namborn über einen Messenger-Dienst eine Nachricht, in der eine angebliche Notlage einer Angehörigen behauptet wurde, die aber nicht anrufen könne, weil ihr Handy defekt sei. Die Frau glaubte der Nachricht und wollte Geld überweisen. Die Überweisung sei jedoch im letzten Moment gestoppt worden. Die Polizei rät, derartigen Mitteilungen nicht zu trauen und sie genau zu prüfen.