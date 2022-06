Offenbar technisch versiert ist der Kriminelle, der am Sonntagvormittag, 5. Juni, eine über 80-jährige Zweibrückerin am Bankautomaten um eine vierstellige Geldsumme geprellt hat. Laut Polizei hatte die Frau an einem Automaten im Stadtgebiet ihre PIN-Nummer eingegeben. Doch das Gerät habe weder ihre Bankkarte angenommen noch Geld ausgegeben. Daraufhin ließ die Frau ihre Karte von zuhause aus per Telefon sperren. Kurz darauf habe sie erfahren, dass jemand Geld von ihrem Konto abgehoben hat.

Es habe sich herausgestellt, dass ein jüngerer Mann am Geldautomaten behauptet hatte, der Frau helfen zu wollen. Doch dann habe er ihr beim PIN-Eingeben über die Schulter geschaut. Zuvor müsse er ein Vorsatzgerät angebracht haben, über das die EC-Karte der Frau nicht im Automaten, sondern in einem kriminellen Lese- und Kopiersystem landete.