Die Polizei meldet wieder einen Fall von versuchtem Telefonbetrug, diesmal in Bechhofen.

Am Donnerstagmorgen rief ein Mann bei einem Mitte-60-Jährigen an und gab sich als Polizeibeamter aus. Er erzählte, dass das Kind des Bechhofers Probleme habe und dringend Hilfe benötige. Anschließend übernahm die angebliche Tochter das Gespräch und sagte „Papa ich bin’s“. Daraufhin beendete der Bechhofer das Telefonat und rief seine richtige Tochter an, die ihm versicherte, dass es ihr gut gehe und nichts passiert sei. Das teilte die Zweibrücker Polizei mit. Sie hat Ermittlungen wegen versuchten Betruges aufgenommen und rät dringend, bei solchen oder ähnlichen Anrufen niemals auf Geldforderungen der Betrüger einzugehen.