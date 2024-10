Weil er seine Tochter und seinen Schwiegersohn schützen wollte, ist ein 89 Jahre alter Mann aus Homburg nun um einen sechsstelligen Betrag ärmer. Das berichtet Stephan Laßotta vom Saar-Landespolizeipräsidium. Ein Betrüger gab sich als Polizeibeamter aus und rief am vergangenen Dienstag mehrmals bei dem 89-Jährigen an. Als dieser den Anruf entgegennahm, gaukelte ihm der Betrüger vor, seine Tochter und sein Schwiegersohn hätten einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Auch ein falscher Staatsanwalt meldete sich bei dem Homburger und verlangte, dass dieser Bargeld oder Schmuck übergeben solle – nur so könne die drohende Untersuchungshaft verhindert werden. Als sich der Senior auf den Weg zu seiner Bank machte, um das geforderte Geld abzuheben, war diese geschlossen. Als die Betrüger am Tag darauf, am Mittwoch, in aller Frühe noch mal bei dem Mann anriefen, machte dieser sich erneut zu seiner Bank auf. Er nahm Bargeld und Wertgegenstände in Höhe eines sechsstelligen Betrags aus seinem Schließfach, packte alles in einen Koffer und übergab diesen auf einem Parkplatz in Homburg einem angeblichen Mitarbeiter der Gerichtskasse. Erst danach habe der Mann seinen Schwiegersohn kontaktiert, und der Betrug fiel auf.