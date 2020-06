5000 Euro hat sich ein Trickbetrüger von einem 59-Jährigen aus der Südwestpfalz erschlichen. Er hatte ihm am Montag am Telefon vorgegaukelt, ein Mitarbeiter der Sparkasse zu sein. So kam er an Tan-Codes, um Geld vom Konto des 59-Jährigen zu überweisen.

Laut Polizei hatte der Betrüger seine Nummer so manipuliert, dass bei dem Geschädigten aus der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben tatsächlich die Nummer der Sparkasse Südwestpfalz auf dem Display zu sehen war. Der bislang noch unbekannte Betrüger gab im Telefonat an, dass es neuerdings eine 90-tägige Tan-Legitimierung gebe und er auch den Überweisungshöchstbetrag für das Konto des 59-Jährigen erhöhen könnte. „Der Täter gelangte durch geschickte Gesprächsführung an die Online-Zugangsdaten des Geschädigten, da er diesem vorspielte, die Daten für die Aktivierung der neuen Einstellungen am Kundenkonto zu benötigen“, schreibt die Kriminalpolizei Pirmasens.

Nach Erhalt der Kontodaten meldete sich der Täter im Kundenkonto des Geschädigten an und überwies mit den Tan-Codes, die er ebenfalls geschickt vom Geschädigten erfragt habe, einmal 2000 Euro und einmal 3000 Euro vom Konto des 59-Jährigen.

Die Polizei warnt davor, Zugangsdaten und Tan-Codes preiszugeben. Sollte es doch zu einem Datendiebstahl kommen, müsse man umgehend prüfen, von welchem Konto die Daten abgegriffen wurden. Das betroffene Konto sollte umgehend zurückgesetzt werden und neue Zugangsdaten bekommen. Des Weiteren sollte man bei der Polizei Anzeige erstatten.