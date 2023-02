Weil Autofahrer die Baustelle am Ortseingang von Rimschweiler umfahren haben, indem sie auf den Radweg ausgewichen sind, hatte die Stadt wenige Tage nach der Vollsperrung Mitte Februar den Radweg zwischen Rimschweiler und Nagelwerk mit Beton-Sperren versehen. Die Sperre, so Stadtpressesprecher Jens John, sollte Autofahrer daran hindern, die Umleitung wegen der Fahrbahnteiler-Baustelle über den parallel verlaufenden Radweg abzukürzen. „Da ist es zu sehr brenzligen Situation zwischen Autos und Fußgängern gekommen“, hatte John gesagt. Zuvor hatte die Polizei mitgeteilt, dass sie den Radweg ebenso wie den Feldweg Richtung Flugplatz kontrolliert und Autofahrer, die erwischt werden, ein Verwarnungsgeld von 50 Euro zahlen müssen.

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag jeweils einen der Betonklötze auf dem Radweg am Ortseingang und in der Nähe des Feuerwehrhauses umgeworfen, so dass die Durchfahrt wieder breiter ist. Anwohner berichteten auch von mindestens einem Auto, das in der Dunkelheit wieder über den Radweg gefahren sei.