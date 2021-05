Im Osten der Republik sollten sie Verwendung finden, doch sie sind immer noch da: die 82 Betonhäuschen auf dem Flughafengelände. „Einer Verwendung der Doppelshelter in der Bundespolizeiabteilung Bad Düben stehen Einwände der Bauverwaltung und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) entgegen“, teilte das Bundespolizeipräsidium Potsdam diese Woche auf Nachfrage mit. Jedoch: „Die Bundespolizei ist als Liegenschaftsnutzer weiterhin bemüht, einen bedarfsdeckenden Einsatz der Shelter in Abstimmung mit der Bima und den zuständigen Bauverwaltungen abzustimmen“, so Polizeisprecherin Anja Knebel.

Bis der bedarfsdeckende Einsatz abgestimmt ist, bleiben die einst für Flüchtlinge gebauten Betonhäuschen vorerst weiterhin in Zweibrücken. Hier hat man sich inzwischen an den Anblick gewöhnt, und im sächsischen Bad Düben braucht man sie ohnehin nicht, wie ein Sprecher der dortigen Bundespolizei bereits im Oktober 2019 anklingen ließ. Seien ja recht unpraktisch, diese kleinen Bungalows, und man müsse erst Flächen vorbereiten und so weiter, hieß es.

Im Mai 2018 verkündete das Land erleichtert: Es hat sich ein Abnehmer gefunden für die Häuschen! Die Bundespolizei übernimmt sie und nutzt sie als Büro-, Lager- und Umkleideräume! Zuvor hatte das Land die mobilen Behausungen drei Jahre lang wie Sauerbier angepriesen – vergeblich. Keiner wollte sie haben. Dann kam die Bundespolizei – und die braucht sie offenbar nicht. Oder zumindest nicht so sehr ganz dringend.

Das Land hatte die sogenannten Shelter auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 bauen lassen. Als das Behelfsdorf – Kosten 2,3 Millionen Euro – fertig war, war der Flüchtlingsstrom bereits zurückgegangen, und die Häuschen wurden kaum noch benötigt. Für sehr kurze Zeit lebten Flüchtlinge darin, ehe sie auf die Kommunen verteilt wurden. Seit Juli 2016 stehen die Betonhäuschen leer. Und warten darauf, dass sie abgeholt, woanders wieder aufgebaut und genutzt werden. Vielleicht wird’s ja 2021 was.