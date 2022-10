Wegen der aktuellen Corona-Infektionslage gilt am Nardini-Klinikum in Zweibrücken und Landstuhl ab Mittwoch bis vorerst Freitag ein Besuchsverbot. Kurzzeitige Besuche sind nur noch möglich für Eltern minderjähriger Patienten, rechtliche Betreuer sowie in besonderen Einzelfällen, etwa zum Besuch von Sterbenden. Werdende Väter dürfen in Landstuhl weiterhin mit in den Kreißsaal, Besuche auf der dortigen Entbindungsstation sind aber nur noch eingeschränkt und nach Rücksprache mit dem Personal möglich. Angehörige können persönliche Gegenstände für Patienten, mit einer deutlichen Kennzeichnung versehen, am Empfang abgeben. Das teilt Klinik-Sprecher Thomas Frank mit. Das Besuchsverbot sei notwendig geworden, weil in den Krankenhäusern Zweibrücken und Landstuhl zusammen derzeit fast 50 Corona-Patienten behandelt würden. Gleichzeitig gebe es wegen Corona-Infektionen zahlreiche Ausfälle beim Personal.