Ein 25-Jähriger hatte am Mittwoch eine Frau in ihrer Wohnung im Stadtgebiet besucht. So weit, so gewöhnlich. Der Abend endete für den jungen Mann jedoch im Gefängnis. Grund: Gegen den Mann lag ein Haftbefehl über sechs Monate vor. Der Haftbefehl wurde wegen Erschleichens von Leistungen erlassen „aufgrund von Feststellung der Bundespolizei in Frankfurt an der Oder vor zwei Jahren“, sagte Matthias Mahl, Leiter der Zweibrücker Polizeiinspektion auf Nachfrage. Vermutlich sei der Mann mit der Bahn schwarzgefahren. Die Beamten, so Mahl weiter, wollten gegen 20 Uhr eigentlich die in der Wohnung lebende Frau wegen eines Straßenverkehrsdelikts im Sommer befragen. „Das war Zufall“, ergänzte Mahl. Der 25-Jährige wurde festgenommen und ins Zweibrücker Gefängnis gebracht.