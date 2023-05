Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Auf geht’s Caro!“ Lautstark feuerten die U20-Läuferinnen des LAZ Zweibrücken – Jana Faltermann, Lena Weidler und Sarah Gilles – Trainingspartnerin Carolin Aurich an, als die am Samstag über die 100 Meter Hürden der Frauen sprintete. Am Ende war es Platz zwei bei den Pfalz-Meisterschaften im Westpfalzstadion für Aurich (18,03 Sekunden) und zufriedene Trainingspartnerinnen, die auf der Heimbahn zuvor selbst Meisterschaftsehren erlaufen hatten.

„Komm Jana, komm Sarah“, klang es an der Bahn noch wenige Minuten vor Aurichs Lauf: Jana Faltermann und Sarah Gilles hatten 100 Meter und zehn Hürden vor sich.