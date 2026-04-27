Die Show „Best of Varieté“ bot in der Zweibrücker Festhalle magische Momente, hatte aber ein paar Schwächen.

Danilo Marder hängt im rechten Winkel an der Stange. Scheinbar mühelos, schwerelos, aber jeden Muskel angespannt. Dann zieht er sich hoch, macht einen Handstand auf zwei Stangen und einen Spagat hinterher. Er hat eine weiße, weitgefächerte Hose an und sieht damit ein bisschen aus wie ein Engel. Es ist wie grandioses Geräteturnen, nur in cool und sexy. Und das ist nur eine von sieben Nummern, die einen bei der zweieinhalbstündigen Show „Best of Varieté“ oft zum Staunen bringen.

Die Darbietungen lockert Moderator Daniel Reinsberg mit Kunststücken und Bauchredner-Einlagen auf. Er schüttet Wasser in eine Zeitung, man sieht nichts, und schüttet es anschließend ins Glas zurück. Er beschwört einen sprechenden Pinguin aus einer Papiertüte, malt ein Bild eines schrulligen Physikprofessors, der reden kann. Das Beste: Erst bewegen sich die Augen, dann sogar der Mund im grade gemalten Bild.

Luft als Lebensraum

Die Show hat von allem etwas und lebt vor allem von der Überraschung, dem Unerwarteten, dem Schönen und dem Magischen. Oft ist die Luft das Element der Darbietungen, etwa, wenn Anna Ehrenreich Kunststücke an Tüchern vollbringt. Sie rotiert hoch oben über die Bühne, macht einen Spagat zwischen den Seilen, und rollt sich pfeilschnell nach unten ab. Die Luft und ihre Tücher scheinen ihr natürlicher Lebensraum zu sein.

Was technisch gut aussieht, ist für viele der rund 250 Besucher aber nicht unbedingt brandneu: Schon oft hat man solche Luftartistik-Kunststücke gesehen, sogar in deutschen Freizeitparks gehört das oft zum Standardprogramm. Da ist der Tanz auf dem BMX-Rad, den Tim Höfel vollbringt, schon origineller: Er tanzt freihändig auf der hinteren Radachse, wirbelt unglaublich schnell über die Bühne, macht eine Rolle über den Lenker und eine Pirouette auf seinem Gefährt.

Vielseitige Show

Trotzdem ist die Show gut, schon vor allem deshalb, weil sie so vielseitig ist. Bei manchen Darbietungen – zum Beispiel, wenn eine Frau immer mehr Koffer auf ihren Füßen balanciert, oder wenn Toke Reimann im lebensgroßen Ring über die Bühne wirbelt – fehlt schlicht die Variation. Es hätten noch mehr Elemente in einer einzelnen Nummer kommen müssen, generell noch mehr passieren müssen, um einen noch mehr zu begeistern.

Außergewöhnlich dagegen ist die Seifenblasen-Magie, die Darren Burrell vollbringt. Dem Künstler aus Ohio scheinen große und kleine Seifenblasen aus den Händen zu wachsen. Erst sind sie schillernd bis kristallklar, so, wie normale Seifenblasen eben aussehen. Dann sind sie plötzlich wie mit Nebelschwaden gefüllt. Er lässt einen Kampfschrei los und teilt sie mit der flachen Hand in zwei Blasen. Nur ein bisschen Rauch bleibt an der Stelle, wo er sie geteilt hat, zurück. Grandios ist, als er eine Rauchblase in eine größere klare reinbläst und sie wenig später wieder rauszieht.

Totentanz am Trampolin

Die zweite Hälfte startet etwas versöhnlicher, weil besser, mit einer Leichen-Choreographie auf dem Trampolin von Aramelo (steht rückwärts für die beiden Vornamen des Duos, Mara und Ole). Mara scheint erstarrt, sie ist tot, und Ole lässt sie mühelos mit einer Rolle aus seinen Händen aufs Trampolin springen. Ole macht auch allein Kunststücke, er springt so hoch, bis er fast die Scheinwerfer an der Hallendecke berührt, und macht dann eine mehrfache Rolle. Manchmal jodelt er dabei kurz oder ruft „Superman!“ Das Ganze geht eine Zeit lang gut, bis Mara erwacht und vor Schreck losschreit. Sie ruft „Günther!“, springt von der Bühne und in die Arme des gleichnamigen Zuschauers in der ersten Reihe, der auch zuvor schon des öfteren vom Moderator angesprochen wurde.

Noch mehr Momente direkt im Rampenlicht bekommen die Zuschauer Heiko und Julia, als sie von Reinsberg auf die Bühne geholt werden. Die beiden sollen den Mund bewegen, während Reinsberg sie mittels Bauchreden in einen witzigen Dialog verstrickt. Julia legt er ein witziges, überdrehtes hohes Lachen in den Mund, Heiko findet grundsätzlich „alles okay“. Später will Reinsberg sie verkuppeln, lässt sie ein Lied singen, und sorgt bei Heiko für Scham-Momente, sodass er sich flugs seine Sonnenbrille aufsetzt.

Die Varieté-Show war unterhaltsam und hat Spaß gemacht. Ob es aber die beste dieser Art ist, kann man anzweifeln.