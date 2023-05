Mit einem außergewöhnlichen Festgottesdienst haben die evangelischen Christen im Norden des Dekanats Pirmasens am Donnerstag Christi Himmelfahrt gefeiert. Gläubige aus elf Kirchengemeinden füllten die protestantische Kirche Wallhalben bis auf den letzten Platz. Sie wurden von Pfarrerin Petra Armbrust-Stepponat als Hausherrin willkommen geheißen. Mitgestaltet wurde der Gottesdienst von ihren Amtskolleginnen und Kollegen aus den Pfarreien Thaleischweiler-Fröschen, Rodalben und Waldfischbach sowie gemeindepädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Zum Thema „Dem Himmel entgegen“ predigte Diakon Manfred Vogel, verbunden mit der Aufforderung, „Wünsche wie Luftballone in den Himmel steigen zu lassen“. Das geschah dann auch nach dem Gottesdienst auf der Wiese vor der Kirche, wo bunte Karten an Ballons im Sonnenschein flogen. Lieder wurden gesungen und von Peter Schröer an der Orgel und dem Posaunenchor Donsieders unter Leitung von Achim Baas begleitet.