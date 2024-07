Die einen lieben es, den anderen raubt es den Schlaf. Wieder andere halten sich seit 15 Jahren drei Tage dafür frei, locken sogar damit Freunde aus der Schweiz. Die Rede ist vom Zweibrücker Stadtfest. Vom 26. bis 28. Juli geht es über die Bühne. Wir haben uns umgehört, auf was sich die Leute am meisten freuen.

Ein besonderes Reiseerlebnis wirkt lange nach – manchmal noch Jahre. Bei Denis Clauer, dem hauptamtlichen Beigeordneten der Stadt Pirmasens, war es eine Rundreise durch die USA mit seiner Frau Vera vor knapp 20 Jahren. Über Museumsbesuche in der Weltmetropole, Strände auf Hawaii und eine Stadt, in der von allem etwas zu viel ist, spricht er im Auftakt der Serie „Mein schönster Urlaub“.

Ein 32-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land wäre vor zwei Wochen noch zu mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe wegen des Besitzes von Kinderpornografie verurteilt worden. Er profitierte jedoch von einer Gesetzesänderung und kam mit einer Bewährungsstrafe davon.

Im Pirmasenser Marketingverein läuft es offenbar richtig rund. Die Veranstaltungen kommen an. Die Werbeartikel sind schneller ausverkauft als Geschäftsführer Rolf Schlicher lieb ist. Für dieses Jahr hat er zudem etwas Besonderes in Arbeit, das beim Schlabbeflickerfestival präsentiert werden soll.

Windräder im Zweibrücker Dörrenbachwald? Der Verbandsgemeinderat Zweibrücken-Land ist damit nicht einverstanden. Der Abstand zu den Häusern auf dem Eichenhof sei zu gering und verstoße damit gegen den Landesentwicklungsplan.

Wegen versuchter und vollendeter Körperverletzung in mehreren Fällen, Beleidigung, Diebstahl und des Verstoßes gegen Weisungen der Führungsaufsicht hat das Schöffengericht Pirmasens am Donnerstag einen 25-Jährigen zu drei Jahren und zehn Monaten Gefängnis verurteilt. Das Hauptproblem des Angeklagten sind jedoch Drogen.

Was läuft in der Stadt Zweibrücken, wo könnte es besser laufen und was ist auf einem guten Weg – darüber informierte Oberbürgermeister Marold Wosnitza beim Sommerempfang im Rosengarten. Warum es dabei auch um die Haselmaus ging.

Eine Frau aus Saarbrücken hat das Sozialamt der Stadt Zweibrücken um 5284 Euro betrogen. Vergangene Woche musste sich die 65-jährige Rentnerin vor dem Zweibrücker Amtsgericht dafür verantworten.

30 Jahre war Reiner Hohn Stadtbürgermeister von Hornbach. Nun hat sein Sohn Thomas Hohn das Amt übernommen – und tritt in große Fußstapfen, wie der Verbandsbürgermeister Zweibrücken-Land sagte.

Die Schäden, die das Pfingsthochwasser in der Südwestpfalz verursacht hat, sind hoch. 170 Anträge auf Soforthilfe sind bei der Kreisverwaltung eingereicht worden.