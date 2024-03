Laut krächzend umrunden sie in Schwärmen die Baumwipfel. Die Zweibrücker Innenstadt hat sich zur Saatkrähen-Hochburg gemausert. Allein im Jahr 2023 wurden im Stadtgebiet 1337 Brutpaare gezählt. Die meisten davon sind in der bei Spaziergängern und Joggern sehr beliebten Allee am Schwarzbach heimisch. Dort muss man jetzt wieder ganz besonders gut aufpassen, um nicht von Krähenkot getroffen zu werden – oder von abstürzenden Nestern oder Vogelbabys.

