In dieser Woche hat die Stadt die Bescheide über die wiederkehrenden Beiträge verschickt. Erstmals erhalten auch Hausbesitzer und Grundstückseigentümer in Mittelbach und Rimschweiler einen Beitragsbescheid. In beiden Vororten wurde ein Straßenausbauprogramm für die Jahre 2021 bis 2025 aufgestellt. Mörsbach und Wattweiler hatten auf Straßenbaumaßnahmen verzichtet. Die Mittelbacher, dort ist der Teilausbau der Alten Friedhofstraße und der Ausbau der Breitensteinstraße vorgesehen, müssen künftig rund 25 Cent je Quadratmeter beitragspflichtige Fläche pro Jahr bezahlen. In Rimschweiler ist der Ausbau der Bayernstraße geplant, hier werden rund 26 Cent je Quadratmeter berechnet. Die Vorausleistungen werden jeweils zum 15. der Monate Februar, Mai, August und November fällig.