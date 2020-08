Zur zweite „Lesung im Hinterhof“, in der Herzogstraße 8 in Zweibrücken (Mannlichhaus) im Hof (Eingang durch den Torbogen) laden Silvia Bervingas (Textauswahl, Vortrag) und Matthias Wolf (Musikauswahl, Kontrabass) für Freitag, 7. August, gleich zweimal ein. Sie bieten Texte von Christian Morgenstern (1871-1914) mit Musik. Morgenstein hat so ziemlich alles verdichtet, sagt Bervingas, von Alltagsgegenständen wie seinem Badeschwamm bis zum Universum, „immer hoch künstlerisch, tiefgründig und albern im gleichen Maße.“ Die trägt sie vor. Wolf entlockt dazu seinem Instrument Töne, die in Crossover-Manier Klassiker wie Bach und Händel, Traditionals und Latin und Jazz umfassen. Die Performance dauert 75 Minuten. Es gibt zwei Termine: 17.30 und 19.30 Uhr. Maximal 20 Zuschauer pro Vorstellungen dürfen kommen, deshalb muss man sich anmelden per E-Mail an silviabervingas@gmx.de oder unter Telefon 06332/861426. Der Eintritt ist frei, der Hut geht rum. Getränke dürfen mitgebracht werden, bei Regen wird die Performance ins Haus verlegt.