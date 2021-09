Silvia Bervingas’ Lesungen sind akzentuiert, atmosphärisch und speziell. Nun war Kurt Tucholsky dran. Woher kommt die Faszination der Zweibrücker Schauspielerin für diesen Autor?

„Ich hab’ den entdeckt, als ich so 14, 15 war, und hab’ mich verliebt“, erzählt Silvia Bervingas. Man spürt ihre Begeisterung für den Kurt Tucholsky (1890-1935), der als bedeutendster Publizist der Weimarer Republik gilt. „Es ist schon eine fast lebenslange Liebe“, sagt sie und lacht.

„Was ich an ihm extrem mag, ist diese völlige Zeitlosigkeit, dieser Weitblick.“ Sie bezeichnet den Autor als „unfassbar klugen Menschen“. So hat er Anfang der 20er Jahre, nachdem sich die Schrecken des Ersten Weltkriegs legten, vorausgesehen, „was da auf Deutschland wieder zukommen wird.“

Grund genug für die in Kaiserslautern geborene Theater- und Filmschauspielerin, aus seinen Texten mehr zu machen. Sie stellte aus seinen Reiseerinnerungen eine vielfältige Lesung zusammen. Das fiel ihr leicht, denn sie hat das Gefühl, „ich kapiere, was er sagen will.“ Sie stockt und meint lachend: „Schwer, seine große Liebe zu erklären.“

Woher kommt ihre Faszination für Tucholsky? „Es ist dieses Feine, was da so mit reinspielt. Dieses unfassbar Komische, aber immer mit so einer leichten Melancholie.“ Seine Texte seien vordergründig komisch. Trotzdem sei immer etwas Schweres dabei – aber keine Traurigkeit. „Er war mutig, aber er war kein Held. Er war nicht einer, der auf die Barrikaden ging – sondern, er hat geschrieben.“

Bervingas ist beeindruckt von seinem „riesigen Werk“, das er in seinen 45 Jahren erschaffen hat. „Da haben andere ein ganzes Leben mit zu tun.“ Bei dieser Fülle von Texten – wie wählt sie überhaupt aus, was sie auf der Lesung vorträgt? „Das ist rein intuitiv“, verrät sie. Dass sie etwas übers Reisen machen will, wusste sie direkt. Nach und nach entwickelte sich der Stoff für ihre Lesung.

Was am Sonntag schade war: Vier Personen, die sich verbindlich angemeldet hatten, kamen einfach nicht – ohne vorher abzusagen. Da die Kapazität wegen Corona auf 20 Besucher beschränkt war, fand Bervingas es umso trauriger, dass sie dafür anderen Leuten absagen musste. „Es wollten noch zehn Personen zur Lesung kommen.“ Diejenigen, die da sein konnten im Hof des Zweibrücker Mannlich-Hauses, wurden von der Literatin in die Zeilen hineingezogen. Das ist genau ihr Ziel. „Mir ist es immer wichtig, die Leute zu interessieren, sie nicht zu überfordern – aber eben auch nicht zu gefällig sein.“ Gerade die Skeptiker möchte sie begeistern. „Das macht mir am allermeisten Spaß: Die Leute zu kriegen.“ Sie möchte auf das Werk von Kurt Tucholsky aufmerksam machen. Ihr Schwärmen bricht nicht ab.

„Ich hätte ihn wahnsinnig gern kennengelernt. Ich hoffe immer sehr, dass er einverstanden gewesen wäre mit dem, was ich aus seinen Texten mache“, meint die Literatin.

Was würde sie denn von ihm empfehlen? „Querbeet. Da gibt es nichts Bestimmtes. Am besten das Gesamtwerk.“ Doch ein Zitat von Tucholsky gefällt Bervingas besonders gut: „Lerne lachen, ohne zu weinen.“

Lachen kann man auch wieder bei weiteren Lesenachmittagen, denn die möchte sie auf jeden Fall fortführen.